Farmer Protest: निर्णायक मोड़ पर पहुंचा किसानों का प्रदर्शन- 8 दिसंबर को 'भारत बंद' का आह्वान

नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की लड़ाई अब निर्णायक होती जा रही है। केंद्र सरकार के साथ दो दौर की वार्ता असफल होने के बाद अब किसानों ने कल यानी शनिवार होने प्रस्तावित बातचीत से पहले 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। सिंधू बोर्डर पर डटे किसानों ने शुक्रवार को कृषि बिलों के विरोध में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के साथ 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है।

किसानों का ऐलान- अगर सरकार ने नहीं मानी मांगें, तो मजबूरी में उठाना होगा यह कदम

किसानों की सरकार के साथ दो दौर की वार्ता विफल हो चुकी

हालांकि इससे पहले कंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने बयान में संकेत दिया था कि मोदी सरकार कृषि कानूनों में संशोधन करने को तैयार है। लेकिन किसान कृषि कानूनों की पूरी तरह वापसी से कम पर मानने को तैयार नहीं हैं। यही वजह है कि किसानों की सरकार के साथ दो दौर की वार्ता विफल हो चुकी है और अब शनिवार को तीसरे दौर की बातचीत होनी है।

One-day Bharat Bandh has been called on December 8 to protest against the three farm laws. Tomorrow, we will attend the meeting called by the government: Farmer leader Rakesh Tikat at Ghazipur (Delhi)-Ghaziabad (UP) border pic.twitter.com/yCqRNtYDfy