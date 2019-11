महाराष्ट्रः NCP की बैठक खत्म, अब शरद पवार कर सकते हैं बड़ा ऐलान

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सियासत का संग्राम लगतार रोचक मोड़ लेता जा रहा है। शिवसेना के बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद भी प्रदेश में सरकार का गठन नहीं हो पाया है। पिछले तीन दिन से शिवसेना-एनसीपी और कांग्रेस की तिकड़ी मिलकर भी सरकार बनाने में नाकाम साबित हुई है।

इस बीच बड़ी खबर आ रही है एनसीपी ने प्रदेश में सरकार बनाने के फैसले को अब शरद पवार पर छोड़ दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी गेंद एनसीपी के पाले में डाल दी है। दरअसल मंगलवार को 8.30 बजे तक एनसीपी पर सरकार बनाने का दावा पेश करना है।

महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच पीएम मोदी का सबसे बड़ा फैसला, शिवसेना नहीं एनसीपी...

