केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का तंज- जो घर नहीं संभाल सकता वो देश क्या संभालेगा

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले अपने बयानों को लेकर अचानक सुर्खियों में आए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार गडकरी ने पीएम मोदी के खिलाफ दिए उस बयान को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जो घर नहीं संभाल सकता वो देश क्या संभालेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह बयान भाजपा की स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के पूर्व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिया था।

Union Minister Nitin Gadkari while addressing a gathering of former workers of BJP’s student wing, Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad , in Nagpur: Party workers should fulfil their domestic responsibilities first. Those who can't do so cannot manage the country. (02-02-2019) pic.twitter.com/YuoV2KOmOS