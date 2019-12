भाजपा छोड़ने की अफवाहों पर पंकजा मुंडे बोलीं- जो भी कहना है 12 दिसंबर को कहूंगी

मुंबई। महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे-पलवे ने मंगलवार को कहा कि उनकी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) छोड़ने की कोई योजना नहीं है। इससे तीन दिन पहले सोशल मीडिया पर उनके कुछ कदमों से पार्टी के अंदर चिंता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इससे पहले मंत्रिमंडल के उनके पूर्व सहयोगी विनोद तावड़े ने उनके आधिकारिक आवास पर मंगलवार दोपहर मुंडे से मुलाकात की और विस्तृत वार्ता की, जिसके बाद मुंडे ने यह बयान दिया।

मुंडे ने कहा कि रविवार की उनके फेसबुक पोस्ट को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया और यह अफवाह उड़ाई गई कि वह भाजपा छोड़ने की योजना बना रही हैं। खासकर सोमवार को इस चर्चा ने तब जोर पकड़ा, जब उन्होंने सोमवार को अपने ट्विटर हैंडल से पार्टी का नाम हटा दिया।

पंकजा ने आगे कहा कि मैंने पार्टी के लिए काम किया है और मुझपर लगे आरोपों से मैं दुखी हूं। फिलहाल मैं कुछ नहीं कहना चाहती और जो भी कहना है 12 दिसंबर को कहूंगी।

Pankaja Munde: I have been an honest worker of the party (BJP), I have worked for the party. And I am distressed at allegations against me. I will speak on December 12 now, wouldn't want to say more right now. pic.twitter.com/IkEFTxQsLi