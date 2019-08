नई दिल्‍ली। विभिन्‍न सियासी मुद्दों को लेकर जम्मू-कश्मीर में स्थिति नाजुक मोड़ पर है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार सामान्‍य स्थिति बहाल करने के प्रयास में जुटी है। वहीं पिछले कुछ दिनों से जारी तनाव के बीच जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ट्वीट कर दावा किया है कि वह अपने ही घर में नजरबंद हैं।

उनके इस ट्वीट को कांग्रेस नेता शशि थरूर ने रिट्वीट किया है। उन्‍होंने उमर अब्‍दुल्‍ला का पक्ष लेते हुए कहा है कि हम आपके साथ हैं।

What is going on in J&K? Why would leaders be arrested overnight while having done no wrong? If Kashmiris are our citizens &their leaders our partners, surely the mainstream ones must be kept on board while we act against terrorists & separatists? If we alienate them, who’s left?