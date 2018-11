जम्मू-कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं अल्ताफ बुखारी, कहा- जल्द मिलेगी अच्छी खबर

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन की मियाद जल्द ही खत्म होने वाली है और इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि राज्य में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी मिलकर सरकार बना सकती हैं। साथ ही पीडीपी के अल्ताफ बुखारी का नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के बीच बातचीत चल रही है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जम्मू-कश्मीर में बड़ा सत्ता परिवर्तन होगा और अल्ताफ बुखारी राज्य के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं।

87 में से हमारे 60 विधायकों का समर्थन- अल्ताफ बुखारी

सीएम की रेस में आगे चल रहे अल्ताफ अहमद बुखारी ने भी कहा है कि हमारी पार्टी की तरफ से ये तय है कि राज्य की विशेष पहचान को बचाने और घाटी के हालातों को सुधारने के लिए तीनों राजनीतिक दल गठबंधन के लिए सहमत हैं। अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि बहुत जल्दी ही राज्य की जनता को अच्छी खबर मिलेगी। बुखारी ने कहा है कि राज्य की 87 विधानसभा सीटों में से हमारे पास 60 विधायकों का समर्थन है और हमारे बीच सरकार बनाने पर सहमति हो गई है।

दिल्ली पहुंचेंगे कश्मीर के नेता

वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रभारी महासचिव अम्बिका सोनी ने कश्मीर में प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया है। ये पैनल ही उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से बात कर रहा है। 23 नवंबर को अम्बिका ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर के 50 नेताओं को बैठक के लिए बुलाया है। ये बैठक पंजाब भवन में होगी, जहां नॉन बीजेपी डेमोक्रेटिक अलायंस बनाने पर विचार होगा।

भाजपा ने इस कोशिश को बताया पाकिस्तान प्रायोजित

राज्य में सरकार बनने की अटकलों के बीच भाजपा भी तिलमिला गई है और उसने तीनों पार्टियों की इस कोशिश को पाकिस्तान प्रायोजित बताया है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री कवींद्र गुप्ता ने पीडीपी, एनसी और कांग्रेस के गठबंधन पर गंभीर इल्जाम लगाया है। गुप्ता का आरोप है कि बीजेपी को सरकार बनाने से दूर रखने के लिए दुबई में साजिश रची गई है, जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है।

My leadership has confirmed it to us that the three parties (Congress, PDP & NC) have agreed to make a coalition to defend the special identity of the state politically and legally. Very soon you will get a good news: Altaf Bukhari, PDP pic.twitter.com/5tHEdBoOGJ