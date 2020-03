पीएम मोदी के गुडबाय ट्वीट पर राहुल बोले- नफरत छोड़िए, सोशल मीडिया नहीं

नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा पर खामोशी साधे रहने के विपक्ष के तीखे प्रहारों और बीते कुछ वक्त में हुए घटनाक्रमों के बाद सोमवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर अचानक तूफान खड़ा कर दिया। पीएम मोदी के सोशल मीडिया को गुडबाय कहने के बारे में किए एक ट्वीट के बाद बड़ी बहस छिड़ गई। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी चिंतिंत दिखाई दिए।

पीएम मोदी ने लिखा कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने सोमवार रात एक ट्वीट में लिखा, "इस रविवार, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सोशल मीडिया अकाउंट्स को छोड़ने की सोच रहा हूं। आप सभी को पोस्ट करता रहूंगा।" उन्होंने अपने व्यक्तिगत ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी है। वहीं, पीएम मोदी के ट्वीट पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लिखा, नफरत छोड़िए- सोशल मीडिया नहीं।

This Sunday, thinking of giving up my social media accounts on Facebook, Twitter, Instagram & YouTube. Will keep you all posted.