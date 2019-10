पुणे में पीएम मोदी की चुनावी रैली, सरकार ने सुरक्षा-स्वच्छता-स्पीड तीनों पर किया काम

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब 4 दिन का वक्त बचा है और प्रचार के लिए उससे भी कम। इससे पहले सभी राजनीतिक दल प्रदेश में अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने सुरक्षा, स्वच्छता और स्पीड तीनों पर काम किया है।

पुणे में आयोजित चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "मैंने 2019 में चुनावी सभाओं में कहा था कि पहले 5 साल में मैं देश को लूटने वालों को जेल के दरवाजे तक ले गया हूं। जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें लौटाना चाहिए या नहीं? जब तक गरीब की लूटी हुई पाई-पाई वसूल नहीं होगी, तब तक आपका ये सेवक चैन से नहीं बैठेगा।"

प्रधानमंत्री ने कहा, "आज बड़े सपने और बड़े लक्ष्य हम महाराष्ट्र और देश के सामने रख पा रहे हैं तो उसके पीछे है ईमानदार प्रयास। महायुती की सरकार, समाज और सिस्टम में हर जगह ईमानदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईमानदार करदाता के साथ हमारी सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।"

पीएम मोदी ने यह भी कहा, "स्पष्ट नीति और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनोमी के लक्ष्य को हासिल करके ही रहेंगे। कुछ लोगों को ये लक्ष्य कठिन लगता है। लेकिन हम इसलिए आश्वस्त हैं क्योंकि हमें अपने ट्रैक रिकॉर्ड और अपने युवा साथियों के सामर्थ्य पर भरोसा है।"

पीएम ने बताया, "हमारा BHIM ऐप और RuPay कार्ड आज एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। RuPay कार्ड दुनिया के अनेक देशों में अब सुविधा दे रहा है। आज भारत में 29 करोड़ RuPay कार्ड उपयोग में हैं, जिनमें से करीब 2 करोड़ महाराष्ट्र में ही हैं।"

पीएम मोदी ने कहा, "आज सुरक्षा, स्वच्छता और स्पीड, इन सभी मोर्चों पर एक साथ काम किया जा रहा है। वंदे भारत और तेजस एक्स्प्रेस जैसी आधुनिक और तेज़ी से चलने वाली ट्रेनें अनेक जगह शुरु हो चुकी हैं।"

We have taken every possible step to solve the problems of sugarcane farmers.



The Central Govt has decide to provide subsidy worth over Rs 6,000 crore for the export of 60 lakh metric tonnes of sugar: PM Modi #Maha4BJP pic.twitter.com/QgJaIOXN2O