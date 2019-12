रामलीला मैदान में PM मोदी की धन्यवाद रैली आज, 2 लाख लोगों को जुटाकर BJP दिखाएगी ताकत

नई दिल्‍ली। भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) ने दिल्‍ली की 1,734 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने पर पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए रामलीला मैदान में रविवार सुबह 11 बजे एक रैली आयोजित की है। पार्टी ने रविवार को रामलीला मैदान में आयोजित पार्टी की रैली में 2 लाख की भीड़ जुटाने का दावा किया है।

बता दें कि धन्यवाद रैली के जरिए पीएम दिल्ली बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान का बिगुल फूंकेंगे।

