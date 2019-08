नई दिल्‍ली। पीएम नरेंद्र मोदी ( Pm Modi said ) ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि हम समस्या को टालते नहीं हैं और समस्या को पालते भी नहीं हैं। जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो हमारी सरकार ने सत्तर दिन में कर दिया।

संसद के दोनों सदनों ने दो तिहाई बहुमत से इस पर फैसला लिया और अनुच्‍छेद 370 को खत्‍म कर दिया।

PM Modi: The old system in Jammu, Kashmir and Ladakh led to corruption, nepotism but there was injustice when it came to rights of women, children, Dalits, tribal communities.The dreams of sanitation workers were incomplete. How can we accept this?