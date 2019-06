संसद में पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज, सत्ता के लिए देश को बनाया जेलखाना

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि 25 जून को लगी इमरजेंसी के पाप के दाग कभी नहीं धुलेंगे। उस रात को देश की आत्म को कुचल दिया गया था। कई महान पुरुषों को जेल में डाला गया था। पूरा देश एक जेलखाना बन गया था।

पीएम मोदी ने कहा राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में देश की प्राथमिकता का खाका खींचा है। हमें उनकी अपेक्षा पर खरा उतरना है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने जवाब में कांग्रेस पर भी तंज कसा। सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

PM: We are being slammed because we didn't put some ppl in jail, this is not Emergency that Govt can throw anyone in jail, this is democracy& judiciary will decide on this. We let law take its course and if someone gets bail then they should enjoy,we don't believe in vendetta pic.twitter.com/N5iEAzqykO — ANI (@ANI) June 25, 2019

धन्यवाद प्रस्ताव हुआ पारित

पीएम मोदी के संबोधन खत्म होने के बाद सभी सांसदों से प्रस्ताव को पारित करने की अपील की गई। प्रस्ताव पर लाए गए सभी संशोधन ध्वनिमत से खारिज हुए। स्पीकर ने सभी संशोधनों को अस्वीकार कर दिया। स्पीकर ने प्रस्ताव को सदन की मंजूरी के लिए रखा और सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूर कर लिया।

PM Narendra Modi in Lok Sabha: I never think about polls in terms of victory and defeat. The opportunity to serve 130 crore Indians and work to make a positive difference in the lives of our citizens is special to me. pic.twitter.com/4UVwOvEvE7 — ANI (@ANI) June 25, 2019

PM Modi: What one of the main Congress ministers during Shah bano case said in an interview recently is shocking, he said other Cong ministers remarked that it was not the job of the Congress to reform Muslims, “if they want to lie in the gutter let them be” is what they said. https://t.co/onH5oaGhY7 — ANI (@ANI) June 25, 2019

कांग्रेस पर साधा निशाना

पीएम मोदी ने अपने जवाब में कांग्रेस पर भी जमकर तंज कसा। उन्होंने एक दिन पहले अधीर रंजन चौधरी पर की ओर से की विवादित टिप्पणी पर जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आपकी ऊंचाई आपको मुबारक हो। हम लोग लकीर छोड़ी करने पर विश्वास नहीं करते। बल्कि बड़ी लकीर खींचने में जिंदगी खपा देते हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग इतने ऊंचे हो गए हैं कि अपनी जड़ों से कट गए हैं। हम ऊंचा उड़ना नहीं चाहते बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं। शाहबानों वाले केस में ऊंचाई वालों ने नीचे नहीं देखा। शाहबानों मामले में कांग्रेस से चूक हुई।

परिवार से बाहर के लोगों को कुछ नहीं मिलता

यही नहीं पीेम मोदी ने कहा हम किसी के योगदान को नहीं नकारते। हमने पिछले सरकारों के काम की तारीफ की है। लेकिन पिछली सरकार ने कभी 2004 में अटल सरकार के किसी भी काम का जिक्र तक नहीं किया। देश को लगता था कि उनके कार्यकाल में नरसिम्हा राव को फिर मनमोहन सिंह को भारत रत्न मिलता, लेकिन परिवार से बाहर के लोगों को उनके कार्यकाल में कुछ नहीं मिल सकता। प्रणब दा किसी भी पार्टी के हैं लेकिन हमें उन्हें सम्मान दिया।

जमानत वाले आनंद लें, हम कानून को मानने वाले लोग

पीएम मोदी ने लोकसभा में अपने जवाब के दौरान कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हमें इसलिए कोसा जा रहा कि फलाने को जेल में क्यों नहीं डाला, हम कानून से चलने वाले लोग हैं और किसी को जमानत मिली है तो वह इसका आनंद ले. लेकिन करप्शन के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी।

पीएम मोदी ने कहा जय किसान, जय विज्ञान के बाद अब जय अनुसंधान की जरूरत है। देश को आधुनिक आधारभूत ढांचे की ओर लेकर जाना है, दुनिया से जो भी व्यवस्थाएं मिल सकती हैं उनका उपयोग करना है, सामान्य जन की जीवन को सुगम बनाना है।

PM Narendra Modi in Lok Sabha: Jab iraada kar liya hai oonchi udaan ka, ,tab fizool hai dekhna kad aasman ka. pic.twitter.com/MaAY1tTfEc — ANI (@ANI) June 25, 2019

70 साल की बीमारियों को 5 साल में दूर करना मुश्किल

पीएम मोदी ने कहा कि चीजों को बदलने में काफी मेहनत लगती है। 70 साल की बीमारियों को 5 साल में दूर करना कठिन होता है, लेकिन हमने वो दिशा पकड़ी और कठिनाईयों के बावजूद उस दिशा को छोड़ा नहीं।

पीएम मोदी के जवाब की प्रमुख बातें-

- जब इरादा कर लिया है ऊंची उड़ान का, तब फिजूल है देखना कद आसमान का

- कर्तव्य निभाते समय नफा-नुकसान नहीं देखा जाता

- भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी।

- बदले की भावना से किसी को जेल में नहीं डालेंगे

- कानून के जरिये ही अपराधी जेल जाएंगे, जो जमानत पर हैं वो आनंद करें।

- अब जय अनुसंधान की बारी है।

- कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़

- सिंचाईं पद्धति में सुधार करके पानी बचा सकते हैं।

- पानी का संकट गरीबों और महिलाओं को सबसे ज्यादा

- सरदार सरोवर बांध के लिए मुझे अनशन करना पड़ा।

- पीएम मोदी ने कहा कि हमें आराम का रास्ता पसंद नहीं

- हम देश के लिए जीने आए हैं। उन्होंने कहा कि 3 सप्ताह में सरकार ने कई अहम फैसले लिए ताकि देश को आगे लाया जा सके।

- प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में कहा कि हम सभी मनुष्य हैं और जो छाप मन पर रहती है और उसका निकलना कठिन रहता है।

- चुनावी भाषण का असर यहां ( संसद) नजर आया और वही बातें सुनने को मिल रही थीं।

- स्पीकर ने ठीक ढंग से इस चर्चा को आगे बढ़ाया बावजूद इसके आप सदन में नए हैं और नए को सदस्य परेशानी में डालने की कोशिश करते हैं।

- कई दशकों बाद देश ने एक मजबूत जनादेश दिया है।

- मतदाता अपने से ज्यादा अपने देश के लिए फैसले करता है, यह बात इस चुनाव में नजर आई है।

- पीएम मोदी ने कहा, देश के मतदाता अभिनंदन के अधिकारी हैं।

- 2014 में हम पूरी तरह नए थे, देश के लिए अपरिचित थे लेकिन उस हालात से बाहर निकलने के लिए देश ने एक प्रयोग के रूप में हमें मौका दिया।

- पूरी तरह का कसौटी पर कसने के बाद, हर तराजू पर तौले जाने के बाद, जांच-परखने के बाद हमें 2019 का जनादेश मिला है।

- जनता के लिए जीना ही हमारा समर्पण है। हम आने वाली हर चुनौती के लिए तैयार है। इन सबको पार कर सकते हैं। हमें वैश्विक सोच के साथ काम करने की जरूरत है।

इससे पहले संसद को दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सोमवार को शुरू हुई धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही।

PM Narendra Modi is replying to the 'Motion Of Thanks On the President's Address', in the Lok Sabha . pic.twitter.com/rQy13yoYjq — ANI (@ANI) June 25, 2019

सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष ने मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। इनमें झारखंड समेत अन्य प्रदेशों में मॉब लिंचिंग का ममला सबसे ज्यादा छाया रहा। कांग्रेस का आरोप रहा कि उनकी ओर से शुरू की गई योजनाओं को ही मोदी आगे बढ़ा रहे हैं।