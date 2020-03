Coronavirus: इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संक्रमण को लेकर गलत सूचनाओं को दूर करने में मदद करें- पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minsiter Narendra Modi) ने सोमवार को कोविड-19 (Covid-19) के बढ़ते प्रकोप के बीच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (Electronic Media) से अपील की है कि वह गलत सूचनाओं के निपटाने में मदद करे, ताकि लोगों में पैदा हो रही दहशत और भ्रम को कम किया जा सके।

प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न मीडिया संस्थानों से जुड़े लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उनके विचार जाने। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस बाबत जानकारी देते हुई कई ट्वीट्स किए।

गलत सूचनाओं से समाज में दहशत का माहौल - पीएम मोदी

कोविड-19 के खतरे से निपटने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ने की जानकारी देते हुए उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "आज, मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोगों के साथ बातचीत की और उनके व्यावहारिक विचारों को सुना।"

पीएम मोदी ने कहा, "और भी अधिक सावधानी, शून्य लापरवाही। कोविड-19 से संबंधित गलत सूचनाओं से दहशत पैदा हो रही है। इससे निपटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आग्रह किया। साथ ही उनसे उनके संगठनों में प्रासंगिक सावधानी बरतने का आग्रह किया, खासकर जब उनकी टीम के सदस्य ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं।"

The media world has played a great role in spreading awareness on subjects related to COVID-19. I salute all those media persons who have been reporting from the ground as well as in the newsroom. Happy to see channels facilitating 'work from home arrangements' for their teams.