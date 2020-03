Political Crisis: बेंगलूरु पुलिस ने दिग्विजय सिंह को हिरासत में लिया, बागी विधायकों से मिलने पहुंचे थे

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh ) का सियासी संकट ( Political Crisis ) अभी थमा नहीं है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ( Congress Leader Digvijay Singh ) बागी विधायकों ( Rebelion MLA's ) से मिलने के लिए बेंगलूरु पहुंचे। लेकिन पुलिस ने उन्हें बेंगलूरु एयरपोर्ट ( Bengaluru Airport ) से बाहर जाने की अनुमित नहीं दी। इसके विरोध में दिग्विजय सिंह एयरपोर्ट पर रामादा होटल के पास धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेता के इस रुख के बाद बेंगलूरु पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

#WATCH Karnataka: Congress leader Digvijaya Singh has now been placed under preventive arrest. He was sitting on dharna near Ramada hotel in Bengaluru, allegedly after he was not allowed by Police to visit it. 21 #MadhyaPradesh Congress MLAs are lodged at the hotel. pic.twitter.com/dP3me4qjw0

उन्होंने कर्नाटक पुलिस ( Karnataka Police ) पर स्वतंत्र आवाजाही पर रोक लगाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता सिंह ने बीजेपी ( BJP ) पर कांग्रेस के 22 विधायकों को बंधक बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि विधायकों के फोन तक छीन लिए गए हैं। किसी को विधायकों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, न ही विधायकों से बात करने की परमीशन है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया है।

Digvijaya Singh, Congress: I'm a Rajya Sabha candidate from Madhya Pradesh, voting is scheduled for 26 March. My MLAs have been kept here, they want to speak to me, their phones have been snatched, police is not letting me speak to them saying there is a security threat to MLAs. https://t.co/WBWdVXefzC pic.twitter.com/mSaTGiDdd9