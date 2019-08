नई दिल्‍ली। पांच महीने बाद दिल्‍ली विधानसभा ( Delhi Vidhansabha Chunav ) का चुनाव होना है। इस बात को ध्‍यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी की तरह भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने भी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने चुनावी जीत को ध्‍यान में रखते हुए दिल्‍ली में जीत सुनिश्चित करने की जिम्‍मेदारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सौंपी है।

अब पार्टी ने प्रकाश जावड़ेकर को दिल्‍ली भाजपा का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है।

BJP President & Home Minister Amit Shah appoints Union Minister Prakash Javadekar as Election In-charge, Union Minister Hardeep Singh Puri & Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai as Election Co-Incharge, for the upcoming Delhi Assembly Elections. pic.twitter.com/i596kWbYvD