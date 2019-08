नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। रविवार को प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर कश्मीर के हालात को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि कश्मीर में लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म करने से ज्यादा देश विरोधी कुछ नहीं हो सकता।

प्रियंका ने सरकार पर घाटी के लोगों को जबरन दबाकर देश विरोधी कदम उठाने का भी आरोप लगाया । दरअसल शनिवार को राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष का एक प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर के दौरे के लिए श्रीनगर पहुंचा था। लेकिन प्रशासन ने प्रतिनिधिमंडल को श्रीनगर एयरपोर्ट से बैरंग वापस लौटा दिया।

there is NOTHING more ‘political’ and ‘anti national’ than the shutting down of all democratic rights that is taking place in Kashmir. It is the duty of every one of us to raise our voices against it, we will not stop doing so.