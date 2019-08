नीति आयोग के बयान के बाद प्रियंका गांधी का सवाल, कौन भरेगा इस नुकसान का हर्जाना

नई दिल्ली। देश में आर्थिक मंदी की चिंताओं के बीच नीति आयोग ( Niti Commission )के बयान ने राजनीतिक जगत में भी उथल पुथल मचा दी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के बयान के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय जनता पार्टी से नीति आयोग की चिंता पर जवाब मांगा है।

आपको बता दें कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था 70 साल में सबसे खराब दौर में पहुंच गई है।

राजीव कुमार के इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है।

पाकिस्तान को लेकर पूर्व सेना प्रमुख का बड़ा बयान, नहीं सुधरा तो होगा गंभीर परिणाम

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के बयान पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया।

उन्होंने लिखा- 'भाजपा सरकार को अब देश को साफ-साफ बताना चाहिए कि अर्थव्यवस्था की ऐसी दुर्दशा क्यों हो रही है?

व्यापार टूट रहा है, उद्योग डगमगा रहे हैं, रुपया कमजोर होता जा रहा है, नौकरियां खत्म हो रही हैं। इससे हो रहे नुकसान की भरपाई कौन करेगा?'

Govt’s own economic advisors have finally acknowledged what we cautioned for long - India’s economy is in a deep mess.



Now, accept our solution and remonetise the economy, by putting money back in the hands of the needy & not the greedy. https://t.co/pg89JX2RDn