व्हाट्सऐप जासूसी विवाद पर कांग्रेस का ट्विटर वार, प्रियंका गांधी ने बताया मानवाधिकारों का हनन

नई दिल्ली। व्हाट्सएप जासूसी मुद्दे को लेकर सियासत गर्माती दिख रही है। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने ट्वीट करके पूछा कि क्या इस काम में इजरायली एजेंसियों को लगाया गया था?

बिग ब्रेकिंगः अचानक बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर किया बड़ा ऐलान! मंगलवार को यहां...

प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, "अगर भाजपा या सरकार ने पत्रकारों, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनेताओं के फोन की जासूसी में इजरायली एजेंसियों को लगाया था तो यह मानवाधिकारों का घोर हनन है और राष्ट्रीय सुरक्षा पर गहरा आघात। हम सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे हैं।"

If the BJP or the government has engaged Israeli agencies to snoop into the phones of journalists, lawyers, activists and politicians, it is a gross violation of human rights and a scandal with grave ramifications on national security. Waiting for the government’s response.