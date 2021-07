Punjab Congress Crisis: अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू का 'शक्ति प्रदर्शन', 62 विधायक जुटाने का दावा

नई दिल्ली। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जारी कांग्रेस पार्टी में जारी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब कांग्रेस में जारी दंगल के बीच नवजोत सिंह सिद्धू को नवनियुक्त प्रधान बनाया गया है। सिद्धू बुधवार को अमृतसर में पहली बैठक बुलाई है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज अमृतसर में श्रीहरमंदिर साहिब में माथा टेकने के लिए पहुंचेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू का श्रीहरमंदिर साहिब जाना कांग्रेस में 'पावर शो' बन गया है। सिद्धू के स्टाफ के अनुसार, 62 विधायक सिद्धू के घर पहुंच चुके हैं। बीते दिन सिद्धू अमृतसर पहुंचे थे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया।



नवजोत सिंह सिद्धू का 'शक्ति प्रदर्शन'

नए अध्यक्ष बने नवजोत सिंह सिद्धू अपने समर्थकों से मिल रहे है। बुधवार को नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर में हैं और उनके घर पर बड़ी संख्या में विधायकों पहुंच रहे है। नवजोत सिंह सिद्धू का दावा है कि उनके साथ 62 विधायक मौजूद हैं। आपको बता दें कि पंजाब में कांग्रेस के कुल विधायकों की संख्या 80 है। आज सिद्धू वाल्मीकि मंदिर में जाने वाले है। माना जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू का श्रीहरमंदिर साहिब जाना कांग्रेस में 'पावर शो' बन गया है। इस दौरान सिद्धू अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे है।

यह भी पढ़ें : दिल्ली, यूपी-बिहार सहित कई राज्यों में रेड अलर्ट, मूसलाधार बारिश की चेतावनी

About 62 MLAs arrive at Punjab Congress President Navjot Singh Sidhu's residence in Amritsar: Sidhu's Office pic.twitter.com/G03RiYcNSy