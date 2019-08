घाटी में आतंकी हमले की आशंका के बाद पंजाब के सीमावर्ती इलाके में हाई अलर्ट

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों को जल्द से जल्द घाटी से लौटने की एडवाइजरी के बाद सीमावर्ती राज्य पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डीजीपी से बात कर अमरनाथ यात्रियों को पठानकोट में सुरक्षित लौटाने के इंतजाम करने को कहा है।

अमरनाथ यात्रियों को पठानकोट में सुरक्षित लौटाने के इंतजाम करें- सीएम

अमरिंदर सिंह ने कहा कि यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षित वापसी के लिए अच्छे से इतंजाम किए जाएं। साथ ही सीमावर्ती इलाकों के भी पुलिस प्रशासन से अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं।

Punjab CM, Captain Amarinder Singh has directed the Pathankot district administration to make all arrangements to ensure the safe return of Amarnath Yatris from Jammu & Kashmir in the wake of the J&K government’s advisory to curtail their stay in the Kashmir Valley. (file pic) pic.twitter.com/7dG17Y309c