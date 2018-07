राहुल गांधी ने सदन में पीएम मोदी को दी जादू की झप्पी, बोले आपके लिए नफरत नहीं बस गुस्सा

नई दिल्ली। मानसून सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को अविश्वास प्रस्ताव के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को आखिरकार बोलने का मौका मिला। अपने भाषण की शुरुआत राहुल गांधी ने अंग्रेजी से की। हालांकि बाद में उन्होंने हिंदी में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। भाषण के अंत में राहुल गांधी ने पीएम मोदी ये कहकर गले लगा लिया, आप भले मुझे पप्पू कहें, गाली दें लेकिन मेरे दिल में आपके लिए गुस्सा है नफरत नहीं। राहुल के पीएम मोदी को गले लगाते सदन में जमकर तालियां बजीं। मेजें थप-थपाई गई। पीएम मोदी ने भी राहुल को दिल खोलकर गले लगाया।

Aap logon ke andar mere liye nafrat hai, aap mujhe Pappu aur bohot gaaliyan dekar bula sakte hain, lekin mere andar aapke liye nafrat nahi hai: Rahul Gandhi . He then walks up to PM Modi and gives him a hug #NoConfidenceMotion pic.twitter.com/w5DqyR7mVu