केरल के CM के नाम राहुल गांधी का खत, पुल के पुर्निर्माण की रखी मांगी

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने अपने पत्र में सीएम पिनराई से बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाने की अपील की है।

कांग्रेस नेता ने लिखा कि मलप्पुरम जिला अतिग्रस्त बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है।

मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्षेत्र के चुंगथरा में कुरुम्बिलंगोड और चुंगथारा गांव के बीच केप्पिनिकादुव पुल बनाया जाना बेहद जरूरी है।

Congress leader and MP from Wayanad Rahul Gandhi wrote to Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan requesting ''reconstruction of Kaippinikadavu Bridge which connects Kurumbilangode village to Chungathara village" pic.twitter.com/cRDwIfXoQF