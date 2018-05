नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की। रविवार को हुई इस मुलाकात के संबंध में राहुल गांधी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सोमवार को जानकारी दी है। दोनों के बीच फर्जी समाचार (फेक न्यूज) समेत दोनों देशों से संबंधित सामान्य मुद्दों पर चर्चा हुई। राहुल ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर सहयोग की आशा जताई है।

फेक न्यूज समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा

राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और मैक्रों के साथ तस्वीर को साझा करते हुए ट्वीट किया कि कल मैंने मैक्रों से मुलाकात की। हमने फर्जी समाचार समेत हमारे उदारवादी लोकतंत्र के सामान्य मुद्दों समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। मुझे इस बैठक के बाद उम्मीद है कि हम वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन पर साथ मिलकर काम करेंगे।

