राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा- 70 साल में जो भी देश की पूंजी बनी, पीएम ने उसे बेचने का फैसला किया

नई दिल्ली। मोदी सरकार (Narendra Modi Government) के खिलाफ लगातार हमलावर राहुल गांधी ने एक बार फिर से जबरदस्त हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (NMP) प्रोग्राम पर सवाल उठाते हुए मोदी सरकार को घेरा है।

राहुल ने कहा कि यूपीए सरकार ने पिछले 70 सालों में जो भी कुछ बनाया, उसे पीएम ने कुछ ही सालों में बेच दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर NMP प्रोग्राम के तहत देश के संसाधनों को बेचने का आरोप लगाया है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 70 सालों में जो भी देश की पूंजी बनी, मोदी सरकार ने उसे बेचने का काम किया है।

राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं पिछले 70 सालों में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कल (सोमवार) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में जो भी 70 वर्षों में बना, उसे बेच दिया। मोदी सरकार ने देश के युवाओं के रोजगार छीना, कोरोना संकट में मदद नहीं की, किसानों के लिए तीन काले कानून बना दिए।

राहुल ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने देश की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली रेलवे को 1.5 लाख करोड़ और 1.6 लाख करोड़ का रोडवेज को बेच दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने रेलवे को गेल की पाइप लाइन, पेट्रोलियम की पाइपलाइन, बीएसएनल और एमटीएनल को भी बेच दिया। इतना ही नहीं, वेयरहाउसिंग को भी केंद्र सरकार बेच रही है।

BJP and PM Modi say nothing happened in the last 70 years. But yesterday, finance minister decided to sell the assets that has been built over the last 70 years: Congress leader Rahul Gandhi



Finance Minister Nirmala Sitharaman yesterday launched National Monetisation Pipeline pic.twitter.com/vZD9Nlubar