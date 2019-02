नई दिल्ली। लोकसभा 2019 चुनाव को देखते हुए राजनीति पार्टियां जोर-शोर से सियासी हिसाब-किताब लगाने में जुट गई है। हर पार्टी का लक्ष्‍य प्रभावी रणनीति बनाकर चुनाव जीतना है। सत्‍ता की रेस में भाजपा दोबारा सत्ता हासिल करने का दावा कर रही है तो कांग्रेस पांच साल बाद केंद्र की सत्‍ता में अपनी वापसी के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। बता दें कि जब से प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में एंट्री हुई है तब से कांग्रेस में अलग से ऊर्जा देखने को मिल रही है। सोमवार को प्रियंका गांधी के भारत वापस लौटते ही पार्टी के नेता सक्रिय नजर आए। कांग्रेस कार्यालय में प्रियंका को अलग से कमरा दिया गया। साथ ही उनके नाम की नेम प्लेट भी लगा दी गई है।

मोदी-शाह को मात देने की तैयारी

दिल्ली में कांग्रेस हेडक्‍वार्टर के बाहर बुधवार रात को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के पोस्टर लगाए गए। इस पोस्‍टर में रॉबर्ट वाड्रा भी हैं। पोस्टर पर लिखा गया है कि कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। जबकि पोस्टर के निचले वाले हिस्से पर लिखा गया है जन-जन की है यही पुकार, राहुल जी- प्रियंका जी अबकी बार। इन नारों से साफ है कि राहुल-प्रियंका-वाड़ा तिकड़ी लोकसभा चुनाव में मोदी-शाह की जोड़ी को मात देने के लिए कमर कस चुकी है।

पार्टी को फिर से जिंदा करने की कोशिश

आप को बता दें कि 13 दिन पहले प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी ने महासचिव बनाया गया है। इतना ही नहीं प्रियंका को पूर्वी यूपी का प्रभारी भी बनाया गया है। कांग्रेस के नेता ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया को वेस्‍ट यूपी का प्रभारी बनाया गया है। पार्टी की इस सियासी रणनीति से साफ है कि प्रियंका गांधी के बल पर कांग्रेस 2019 में शानदार प्रदर्शन करना चाहती है। यूपी में कांग्रेस को फिर जिंदा करने की कोशिश है। ताकि पार्टी यूपी में पुराने तेवर में दिख सके।

posters of Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra and Robert Vadra seen outside Congress party headquarters in Delhi pic.twitter.com/iI1ytpiGbD