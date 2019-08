CWC की बैठक में जम्मू-कश्मीर का उठा मुद्दा, राहुल गांधी बोले- पीएम मोदी बताएं वहां क्या हो रहा ?

नई दिल्ली। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बीच में अध्यक्ष के चयन से पहले जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा हुई है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद कुछ इलाकों में लगे प्रतिबंधों को लेकर बैठक में बातचीत की गई। बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहे। बैठक खत्म होने से पहले राहुल गांधी बाहर निकले और मीडिया से बातचीत की । हालांकि राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने कश्मीर मुद्दे पर मीडिया से चर्चा की ।

जम्मू कश्मीर में हालात खराब

राहुल गांधी ने कहा की ऐसी सूचना मिल रही है कि जम्मू कश्मीर में हिंसा हो रही है। वहां की स्थितियां बिगड़ी है। जिसके चलते कांग्रेस के अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया के बीच में ही मुझे बुलाया गया और हमने उस पर चर्चा की और फिलहाल हम प्रधानमंत्री से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। पीएम बताएं की जम्मू कश्मीर में आखिर क्या हो रहा है।

Rahul Gandhi: ...there are reports of violence, so we stopped our deliberation and we had our presentation on what was going on in Jammu and Kashmir. It is important that the Prime Minister makes it clear what is happening in Union territory of Jammu&Kashmir, and Ladakh. (2/2) https://t.co/gAhZxSUUbr