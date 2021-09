एक तरफ डिमॉनेटाइजेशन तो दूसरी तरफ 4 से 5 मित्रों का मॉनेटाइजेशन हो रहा है: राहुल गांधी

नई दिल्ली। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बुधवार को राहुल गांधी से मीडिया से बातचीत में कहा कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का प्रत्यक्ष असर लोगों पर पड़ता है। इससे ट्रांसपोर्टेशन की कीमतें भी बढ़ती हैं और फिर महंगाई बढ़ती है।

उन्होंने कहा के भारत में एक साथ दो काम हो रहा है। पिछले 7 वर्षों में हमने एक नया आर्थिक प्रतिमान देखा है। एक तरफ डिमॉनेटाइजेशन और दूसरी तरफ मॉनेटाइजेशन हो रहा है। यानि विनिवेश और मोनेटाइजेशन दोनों हो रहा है। मोनेटाइजेशन केवल चार से पांच उद्योपति मित्रों का हो रहा है।

In the last 7 years, we have seen a new economic paradigm. Demonetisation on one side, and monetisation on the other side: Congress leader Rahul Gandhi pic.twitter.com/nZLhHhDcML