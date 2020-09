Rahul Gandhi ने पीएम पर कसा तंज, कहा - मोदी सरकार के अहंकार ने देश को आर्थिक संकट में डाला

नई दिल्ली। कृषि से संबंधित बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला चरम पर पहुंच गया है। इस बीच राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने अपने नए ट्विट में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए केंद्र की कृषि नीति की सख्त आलोचना की है।

’Muting Of Democratic India’ continues: by initially silencing and later, suspending MPs in the Parliament & turning a blind eye to farmers’ concerns on the black agriculture laws.



This ‘omniscient’ Govt’s endless arrogance has brought economic disaster for the entire country.