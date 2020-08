Rajasthan Political Crisis: गहलोत सरकार से टलता दिख रहा संकट, गांधी परिवार ने पायलट को मनाया

शादाब अहमद/नई दिल्ली। राजस्थान का सत्ता संग्राम आखिर गांधी परिवार के दखल के बाद थमता दिख रहा है। बागी नेता सचिन पायलट की सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल गया और गहलोत सरकार से संकट के बादल टलते दिखे। पायलट मान गए और उनकी सम्मानजनक वापसी के लिए कांग्रेस ने रास्ते निकालना शुरू कर दिया।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऐसा फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं, जिससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मान भी रहे और पायलट का सम्मान भी लौट सके। फिलहाल कांग्रेस की ओर से अधिकृत तौर पर अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है।

सूत्रों ने बताया कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहा सत्ता संघर्ष थामने के लिए आखिर में राहुल गांधी को सामने आना पड़ा। राहुल ने दोपहर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ पायलट के साथ लंबी मंत्रणा की। इस दौरान पायलट ने मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से उपेक्षा करने समेत कई समस्याओं को सामने रखा। साथ ही कहा कि उन्हें पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। जो विरोध है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर है।

This is a direct slap on BJP's anti-democratic face. They are the people doing such horse-trading and sabotaging democratically elected government. This is actually a message to BJP's wrong-doings: KC Venugopal, Congress General Secretary https://t.co/vzCDXQcsDF