राजनीति में प्रवेश नहीं करेंगे रजनीकांत, बताई यह बड़ी वजह

नई दिल्ली। साउथ ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी अदाकारी से मोहने वाले अभिनेता रजनीकांत ने राजनीति में ना आने की घोषणा कर दी है। इस ऐलान के बाद उन लोगों को गहरा झटका लगा है, जो उन्हें राजनीति में देखना चाहते थे और उनके साथ पार्टी में रहकर राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने यह घोषणा कई कारणों से की है। जिसमें उन्होंने एक कारण काफी अहम बताया है। वैसे उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है कि वह आम लोगों के लिए काम करना जारी रखेंगे। आइए आपको भी बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा...

