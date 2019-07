राज्यसभा चुनाव: रामविलास पासवान समेत BJP और BJD के चार सदस्य निर्विरोध निर्वाचित

नई दिल्ली। राज्यसभा ( Rajya Sabha Election ) के लिए शुक्रवार को बीजेडी और बीजेपी के 2-2 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। इसमें बीजेपी के Ramvilas paswan , अश्विनी वैष्णव और बीजेडी के अमर पटनायक और सस्मित पात्रा शामिल हैं।

पासवान को मिला जीत का प्रमाण पत्र

सबसे पहले बात बिहार से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित केंद्रीय मंत्री और एलडेपी के अध्यक्ष रामविलास पासवान की। बिहार विधानसभा के सचिव बटेश्वर नाथ पांडेय ने कहा कि पासवान को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया और इस आशय का प्रमाण पत्र उन्हें सौंप दिया गया है।

तीन महीने में BJP के 10 वरिष्ठ नेता बन सकते हैं राज्यपाल, 10 राज्यों में खत्म हो रहा कार्यकाल

रविशंकर की जीत से खाली हुई थी सीट

बता दें कि बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद द्वारा राज्यसभा से इस्तीफा दिए जाने के बाद यह सीट खली हुई थी। प्रसाद हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में पटना साहिब लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं।

ओडिशा से BJD के 2 और BJP का एक प्रत्याशी निर्वाचित

वहीं ओडिशा की तीन राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में BJP के एक और BJD के दो प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। बीजेडी के नेता अमर पटनायक व सस्मित पात्रा और बीजेपी के उम्मीदवार अश्विनी वैष्णव राज्यसभा के लिए हुए उपचुनावों में निर्विरोध चुने गए हैं। सत्तारूढ़ बीजद ने पूर्व आईएएस अधिकारी रहे वैष्णव का समर्थन किया है।

राहुल गांधी का Resign राग: कांग्रेस से 120 पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा

ओडिशा में कैसे खाली हुई सीट

बीजेडी के अच्युतानंद सामंत, प्रताप केशरी देब और सौम्य रंजन पटनायक द्वारा हाल ही में संपन्न लोकसभा और ओडिशा विधानसभा के चुनाव में जीतने के बाद इनकी राज्यसभा सीटें खाली हो गई थीं।

Filing my nomination for the by-election to the Rajya Sabha MP seat vacated by Shri.Pratap Keshari Deb from the Biju Janata Dal this afternoon with the blessings and presence of Hon'ble CM, BJD President and my esteemed leader Shri.Naveen Patnaik ji. pic.twitter.com/rg4TMcWOjC