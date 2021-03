भाजपा ने MVA को बताया महा वसूली अघाड़ी, खतरे में शरद पवार की साख

नई दिल्ली। महाराष्ट्र गृह मंत्री अनिल देशमुख मामले में भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार पर निशाना साधा है। रवि शंकर ने एनसीपी प्रमुख पर सवाल दागते हुए कहा कि वह देश को जनता को वो मजबूरी बताए, जिसके लिए उनको गलत तथ्यों के आधार पर अनिल देशमुख के बचाव में आना पड़ा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शरद पवार की साख को करारा झटका लगा है।

Antilia case: महाराष्ट्र ATS प्रमुख बोले- बुकी नरेश ने गुजरात से खरीदे थे सिमकार्ड

Who is running the show of Maharashtra? Is it the most confused govt in the history of Maharashtra? What is the political direction of this 'vasooli' Aghadi? Sharad Pawar enjoys political credibility but under what compulsion is he defending Anil Deshmukh: RS Prasad, BJP pic.twitter.com/uZHs1EEMcB