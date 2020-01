अमित शाह बोले, शरजील इमाम ने कन्हैया कुमार से ज्यादा खतरनाक बात कही

पटना/रायपुर। भड़काऊ भाषण देकर चर्चा में आए शाहीन बाग में जारी प्रदर्शन के आयोजक शरजील इमाम को दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार कर लिया। शरजील की गिरफ्तारी के बाद तमाम राजनेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि शरजील ने तो कन्हैया कुमार से ज्यादा खतरनाक बात कही है।

छत्तीसगढ़ में एक कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शरजील इमाम को लेकर कहा, "शरजील का वीडियो देखिए, उसका भाषण सुनिए, उसने कन्हैया कुमार से ज्यादा खतरनाक शब्द कहे हैं। आज दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे दिल्ली ले जाएगी। वह जेल में रहेगा।"

Union Home Minister Amit Shah in Raipur: Watch Sharjeel's video, listen to his speech, he has spoken more dangerous words than Kanhaiya Kumar. Today Delhi Police has arrested him and he is being brought to Delhi. He (Sharjeel Imam) will be lodged in jail. pic.twitter.com/eQMlO7b6wp