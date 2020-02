जदयू के खिलाफ राजद का पोस्टर वार, 'लूट रहा है बिहारी और लुट रहा बिहार'

पटना। बिहार (Bihar) में राजनीतिक दलों के बीच 'पोस्टर वार' (Bihar Poster War) का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने एक बार फिर नया पोस्टर जारी किया है। राजद द्वारा जारी किए गए पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधा गया है।

इस पोस्टर पर लिखा गया है, "कुर्सी के प्यारे बिहार के हत्यारे।" पोस्टर में बिहार के नक्शे को लोगों के साथ डूबता हुआ दिखाया गया है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) और उनके सहयोगी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) को एक कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाया गया है।

Bihar: Rashtriya Janata Dal(RJD) puts up a poster against the state government, in Patna. pic.twitter.com/jyJok6m7Yd