नई दिल्ली। बीजेपी के बागी नेता शत्रुघ्न सिन्हा अपनी पार्टी और सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। संसद में कामकाज के बाधित होने के बहाने एकबार फिर शत्रु ने सीधा पीएम मोदी पर हमला बोला है। शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्विटर पर लिखा कि डियर सर, हंगामा जारी रहेगा। आने वाले समय में भी सदन की कार्यवाही बाधित रह सकती है। ऐसा लगता है कि यह सब जानबूझकर किया जा रहा है। ना नौ मन तेल होगा-ना राधा नाचेगी। अगर संसद में कार्यवाही ही सही से नहीं चल रही है तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव का सवाल ही नहीं उठता।

Dear Sir! The hungama would continue. The “house” may not be in order in near future – it all seems to be deliberate & intentional. “Na nau man tél hoga, na Radha nachegi”..as the house may not find itself in order - so the question of “No confidence motion” does not arise...1>2