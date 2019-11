महाराष्ट्र में सरकार गठन के बाद संजय राउत बोले, अजित पवार ने अंधेरे में डाका डाला

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी की सरकार गठन होने के बाद पहली बार शिवेसना ने भाजपा और अजित पवार पर तीखा हमला बोला है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने भाजपा पर राजभवन की शक्तियों का खुलकर दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।

अजित पवार ने छत्रपति शिवाजी का नाम बदनाम किया

संजय राउत ने बताया कि आखिरी वक्त तक अजित पवार हमारे साथ थे। कल रात बैठक में वह हमारे साथ थे। लेकिन वह नजर से नजर से नहीं मिला रहे थे। वकील से बात करने के बहाने वह बैठक से बाहर निकल गए। अजित पवार ने अंधेरे में डाका डाला है। उन्होंने कहा कि अंधेरे में पाप होता है, अंधेरे में चोरी होती है, डाका डाला जाता है। अजित पवार और उनके विधायकों ने छत्रपति शिवाजी का अपमान किया है। असंवैधानिक तरीके से सरकार बनाई गई है।

Sanjay Raut , Shiv Sena: Sharad Pawar saheb has nothing to do with this, Ajit Pawar has backstabbed the people of Maharashtra pic.twitter.com/L5HtyMtiWf

पवार बोले अजित पवार ने पार्टी तोड़ दी

संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अजित पवार को ईडी की जांच का डर था। राउत ने कहा कि अजित पवार ने शरद पवार को धोखा दिया है। राउत ने बताया कि आज सुबह दो बार उद्धव ठाकरे से शरद पवार की बात हुई थी। लेकिन अजित पवार ने धोखा दिया है। वहीं सियासी घमासान के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि ये फैसला पार्टी का नहीं है और अजित पवार का निजी फैसला है। अजित ने पार्टी तोड़ दी है।

Sanjay Raut,Shiv Sena: Uddhav Thackeray ji and Sharad Pawar ji are in touch and will meet also today, they might also address the media together. But fact is that Ajit Pawar and the MLAs supporting him have insulted Chhatrapati Shivaji Maharaj and Maharashtra pic.twitter.com/p6aly4PGRd