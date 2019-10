महाराष्ट्रः 50-50 फॉर्मूले पर शिवसेना के संजय राउत बोले- अपनी बात से पलट रहे फडणवीस

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान अभी भी बनी हुई है। दिन में जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 50-50 फीसदी के फॉर्मूले के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की थी, अब शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि सीएम अपनी बात से पलट रहे हैं।

मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा, "मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा। अगर वह कह रहे हैं कि '50-50 फॉर्मूला' पर कभी चर्चा ही नहीं हुई थी, तो मुझे लगता है कि हमें सत्य की परिभाषा बदलने की जरूरत है। जिस मुद्दे के बारे में सीएम चर्चा कर रहे हैं, उस पर क्या बात हुई थी सभी को पता है। उस वक्त मीडिया भी वहां मौजूद थी।"

इतना ही नहीं राउत ने आगे कहा, "मुख्यमंत्री ने खुद ही '50-50 फॉर्मूला' के बारे में बोला था, उद्धव जी ने भी इसके बारे में बोला था। यह अमित शाह के सामने हुआ था। अगर अब ये कहते हैं कि ऐसी कोई बात हुई नहीं तो मैं प्रणाम करता हूं ऐसी बातों को। वह उस बात से पलट रहे हैं, जो उन्होंने कैमरे के सामने कही थी।"

Sanjay Raut, Shiv Sena: CM himself had uttered the '50-50 forumula', Uddhav ji had spoken about it too. It happened before Amit Shah. Agar ab ye kehte hain ki aisi koi baat hui nahi to main pranaam karta hoon aisi baaton ko. He is denying what he had said before the camera. https://t.co/sZSwSs2Ae6