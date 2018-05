नई दिल्ली। कर्नाटक की सत्ता के लिए भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग दिन पर दिन तेज होती जा रही है। कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा था कि चुनाव के बाद कांग्रेस PPP तक ही सिमट जाएगी।एक रैली में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस पंजाब, पुडुचेरी और परिवार में ही सीमित हो जाएगी। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने मोदी पर पलटवार किया है। सिद्धारमैया ने बीजेपी को प्रिजन प्राइज राइज और पकौड़ा पार्टी बताया है।

प्रिजन, प्राइस राइज और पकौड़ा पार्टी

सिद्धारमैया ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह प्रिजन प्राइस राइज और पकौड़ा पार्टी बनकर रह गई है।इससे पहले एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में बोलते हुए सिद्धारमैया ने भाजपा पर लोकतंत्र को हाशिये पर धकेलने का आरोप लगाया था । अब उन्होंने भाजपा सरकार के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ोतरी और अमित शाह के पकौड़े वाले बयान को आपस में जोड़ दिया है।इससे पहले शिमोगा में एक रैली में बोलते हुए पीएम मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे थे। पीएम ने कांग्रेस पर सिमी जैसे संगठनों की मदद करने का आरोप लगाया।पीएम ने यह भी कहा था कि कांग्रेस हमेशा से धर्म और जाति के मुद्दे की राजनीति करती है। वह धर्म और जाति के मुद्दे पर समाज का बंटवारा कर रही है। पीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगते हुए कहा था कि कांग्रेस इस चुनाव में मटियामेट हो जाएगी। इसका जवाब देते हुए सिद्धारमैया ने ट्वीट कर कहा कि प्रिय मोदीजी, सुना है आज आपने नया संक्षिप्त नाम पीपीपी दिया है। श्रीमान, हमने हमेशा डेमोक्रेसी के तीन P - ऑफ द पीपुल , बाय द पीपुल , फोर द पीपुल की हिमायत की है जबकि आपकी पार्टी प्रिजन, प्राइस राइज और पकौड़ा पार्टी है।क्या मैं सही हूं, महोदय?

माना जा रहा है कि सिद्धारमैया का ताजा ट्वीट पीएम के कांग्रेस पर हमले का जवाब है।

Dear Modi ಅವರೇ,



Heard you spun a new abbreviation ‘PPP’ today.



Sir, we have always championed the 3 Ps of democracy - ‘Of the People, By the People, For the People’.



While your party is a ‘Prison’, ‘Price Rise’ & ‘Pakoda’ party.



Am I right, Sir?#NijaHeliModi