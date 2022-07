बेटी पर लगे आरोपों पर बोलीं स्मृति ईरानी - 'मेरा कसूर ये है कि मैंने राहुल गांधी को अमेठी में हराया'

स्मृति ईरानी ने कहा, "जिस 18 साल की लड़की की इज्जत पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने आज हमला किया, उस लड़की का दोष यह है कि उसकी मां स्मृति ईरानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। कांग्रेस नेताओं ने बेबुनियाद आरोप लगाए हैं।"

बेटी को लेकर कांग्रेस के आरोप पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने शनिवार को प्रेस वार्ता के माध्यम से राहुल और सोनिया गांधी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। आरोप लगाया गया कि स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में "गैरकानूनी बार" चला रही हैं। वहीं स्मृति ईरानी की बेटी ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। इसके बाद स्मृति इरानी ने कांग्रेस पर हमला बोला है।

Smriti Irani on allegation against her daughter, say I will bring the matter to court