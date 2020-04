एचडी कुमारस्वामी के बेटे की शादी में उड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक, सरकार बोली-होगी कार्रवाई

नई दिल्ली। देशभर में लागू लॉकडाउन ( Lockdown ) के बीच केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक हर किसी से सोशल डिस्टेंसिंग ( Social Distancing ) का पालन करने की हिदायत दे रही है। बावजूद इसके कर्नाटक ( Karnataka ) के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ( HD Kumarswamy ) के बेटे निखिल ( Nikhil gauda ) की शादी में ना सिर्फ लॉकडाउन का बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ा डालीं।

कर्नाटक के बेंगलुरु में शुक्रवार को पूर्व मुख्‍यमंत्री एचडी कुमारास्‍वामी ने बेटे बेटे निखिल कुमारास्‍वामी के विवाह समारोह ( Wedding ) का आयोजन किया जिसमें लॉकडाउन व शारीरिक दूरी के नियमों की परवाह नहीं की गई है। अब सरकार कार्रवाई की बात कह रही है।

घर में स्टॉक कर लें जरूरी चीजें, मौसम को लेकर जारी हुई सबसे बड़ी चेतावनी

I have sought a report from Ramnagar Deputy Commissioner. I will speak to the Superintendent of Police, we need to take action otherwise it will be a complete mockery of the system: CN Ashwathnarayan, Karnataka Deputy Chief Minister https://t.co/N8OVxxq3Gt pic.twitter.com/WGl8ZLATZw