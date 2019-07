संसद में उठा सोनभद्र का मुद्दा, कांग्रेस सांसदों का योगी सरकार के खिलाफ हल्लाबोल

नई दिल्ली। यूपी के सोनभद्र कांड ( Sonbhadra Murder Case ) का मामला आज संसद में भी गरमाया। कांग्रेस सांसदों ने सदन के अंदर और बाहर इस मुद्दे को उठाते हुए योगी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं कांग्रेस सांसदों ने प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस द्वारा रोकने को लेकर नारे भी लगाए।

पढ़ें- सोनभद्र नरसंहार: आदिवासियों को विरासत में मिला है जमीनी विवाद

ऐसा लगता है कि कांग्रेस सांसदों को सोनभद्र का मुद्दा प्रियंका गांधी के ( Sonbhadra Murder Case Issue Rise In parliament ) हस्तक्षेप के बाद आज याद आया।

शुक्रवार और शनिवार को सोनभद्र मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था।

लेकिन, दिल्ली में कांग्रेस के किसी भी नेता ने संसद के अंदर इस मुद्दे को नहीं उठाया।

जानकारी के मुताबिक, कर्नाटक और सोनभद्र हत्याकांड के मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट है। विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ भी नारे लगाए।

पढ़ें- योगी बोले, सोनभद्र नरसंहार की जड़ में सपा और कांग्रेस, दोषियों पर NSA के तहत होगी कार्रवाई

Delhi: Congress MPs hold protest in Parliament premises over Sonbhadra (Uttar Pradesh) firing incident. pic.twitter.com/ChbmSJp6Ac

वहीं, सोमवार को प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप के बाद कांग्रेस सांसदों ने इस मुद्दे को संसद में उठाया। सांसदों ने सदन के अंदर और बाहर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और न्यायिक जांच की मांग की।

गौरतलब है कि सोनभद्र में एक ही परिवार के 10 लोगों की हत्या का मामला बीते सप्ताह गुरुवार को सामने आया था।

हालांकि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने संसद के दोनों सदनों में गुरुवार और शुक्रवार को यह मुद्दा नहीं नहीं उठाया।

Congress MPs protest the inaction of UP Govt on the #SonbhadraMassacre outside Parliament. pic.twitter.com/SUpdk9ir65