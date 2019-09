सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोलीं- मंदी के दौर में हमें जनता की आवाज बनना पड़ेगा

नई दिल्‍ली। गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस मुख्‍यालय में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान कांग्रेस की अंतरिम अध्‍यक्ष सोनिया गांधी ने देश में आर्थिक मंदी को लेकर गंभीर चिंता जताई।

यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने नेताओं से कहा कि देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। इस संकट की घड़ी में हमें जनता की आवाज बनना पड़ेगा। बैठक में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह सहित पार्टी के कई वरिष्‍ठ नेता शामिल हुए।

Congress sources: Sonia Gandhi (in file pic) at party meeting said the economic situation is very grim. Losses are mounting. All that the govt is doing is indulging in unprecedented vendetta politics to divert attention from mounting losses. pic.twitter.com/YaKgnjwYTV

जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजप सरकार बदले की भावना से अपनी सियासी विरोधियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। हमारे लिए यह परीक्षा है और हमें देश के लिए एकजुटकर होकर काम करना पड़ेगा।

सोनिया गांधी ने बैठक में सदस्यता अभियान पर भी खास जोर दिया। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर मेगा इवेंट की तैयारी के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (RSS) के प्रेरकों की तरह कांग्रेस में भी कुछ ऐसी ही नियुक्ति करने पर चर्चा की।

Congress sources:Sonia Gandhi at party meeting said democracy is at peril.Mandate is being misused& abused in most dangerous fashion.Appropriation of leaders like Gandhi,Patel,Ambedkar being done with aim of misinterpreting their true messages to further their nefarious agenda