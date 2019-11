मंगलवार को महाराष्ट्र में सरकार बनाने की तस्वीर हो सकती है साफ

मुंबई। महाराष्ट्र में एक ओर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और दूसरी ओर शिवसेना, कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) मिलकर सरकार बनाने की कवायद में लगे हुए हैं। इस बीच सोमवार को एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच मुलाकात होगी। हालांकि मंगलवार को प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर तस्वीर साफ होने की उम्मीद नजर आ रही है।

पुणे में रविवार को एनसीपी की कोर कमेटी की बैठक के बाद पार्टी नेता नवाब मलिक ने कहा, "जब सेे हमने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, हमने तय किया है कि कोई भी कदम कांग्रेस से सलाह लेकर ही बढ़ाएंगे। कल हमारे नेता शरद पवार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मिलेंगे।"

सोमवार को शरद-सोनिया की बैठक के बाद कांग्रेस और एनसीपी के नेता मंगलवार को एकसाथ बैठेंगे और राज्य में सरकार बनाने को लेकर चर्चा करेंगे।

