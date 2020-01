एयर इंडिया की बिक्री को सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया राष्ट्र विरोधी, बोले- जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ( Subramanian Swamy ) ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल एयर इंडिया ( Air India ) को बेचे जाने के मोदी सरकार ( Modi Govt ) के फैसले को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने कड़ी आलोचना की है। स्वामी ने अपनी ही सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी भी दे डाली है।

दरअसल एयर इंडिया को बेचने के लिए मोदी सरकार ने 27 जनवरी को सोमवार को प्रारंभिक जानकारी वाला मेमोरंडम जारी किया। इस मेमोरंडम को लेकर स्वामी ने कहा कि यह सौदा पूरी तरह से देश विरोधी है और मुझे कोर्ट जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

यह भी पढ़ेंः दिन निकलते ही आई बुरी खबर, देश के दिग्गज नेता के निधन से शोक की लहर

Government invites bids to sell 100 per cent stake in Air India



Read @ANI Story | https://t.co/CtIJDjOgvu pic.twitter.com/4syHv24SgM