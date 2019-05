सुमनलता अंबरीश ने मेहनती कार्यकर्ताओं को बताया मांड्या से जीत का असली हकदार

नई दिल्‍ली। कर्नाटक के वीवीआईपी मांड्या संसदीय सीट से जीत हासिल कर निर्दलीय सांसद सुमलता अंबरीश ने सबको चौंका दिया है। वह पहली बार चुनाव लड़ीं और मांड्या सीट पर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी जेडीएस प्रत्‍याशी निखिल कुमारस्‍वामी को कांटे की टक्‍कर में हराया है। बता दें कि निखिल कुमारस्‍वामी कर्नाटक के सबसे बड़े सियासी परिवार से ताल्‍लुक रखते हैं।

#Karnataka: Independent MP from Mandya , Sumalatha Ambareesh: I will go to Mandya on 29th May. I would like to give credit to everyone who has worked hard for me. It was a tough a election, a lot of people did not give me a chance at all. pic.twitter.com/nK4JuvhHXt