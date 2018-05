क्या 24 घंटे में ही चली जाएगी CM येदियुरप्पा की कुर्सी?

नई दिल्ली : कई दिनों से कर्नाटक में सियासी नाटक चल रहा है। सियासत के ऐसे दांव-पेंच इससे पहले देखने को नहीं मिले।सुप्रमीकोर्ट ने आधी रात में राजनैतिक मसले के लिए अपने दरवाजे खोले। जिसके बाद गुरुवार को बुकंकरे सिद्दालिंगप्पा येदियुरप्पा का राजतिलक हो गया। येदियुरप्पा ने तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। जिससे बीजेपी में जश्न का माहौल है और कांग्रेस के खेमे में मायूसी छाई हुई है। येदियुरप्पा सत्ता के सिंहासन पर काबिज हो गए हैं अब उन्हें 24 घंटे के अंदर अपने समर्थन विधायकों की सूची सर्वोच्च न्यायालय को देनी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए 112 विधायकों की लिस्ट सौंपना आसान नहीं है। जो बहुमत का आंकड़ा है। ऐसे में येदियुरप्पा को बहुमत साबित करना एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी कर्नाटक चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी उभरी, बीजेपी को 104 सीटें हासिल हुईं। भाजपा ने सबसे बड़ी पार्टी होने के चलते सरकार बनाने का दावा पेश किया तो वहीं कांग्रेस और जेडीएस ने बीजेपी को रोकने के लिए हाथ मिला लिया। यहां आप को बता दें कि कांग्रेस को 78 और जेडीएस को 37, बसपा को 1 और अन्य को 2 सीटें मिली। जेडीएस और कांग्रेस ने गठबंधन करके विधायकों की पर्याप्त संख्या होने का हवाला देते हुए सरकार बनाने का दावा किया।

The three-judge bench of Supreme Court refuses to stay swearing-in ceremony of BJP's BS Yeddyurappa as Karnataka Chief Minister, matter to be next heard at 10:30 am tomorrow (Friday) #KarnatakaElections pic.twitter.com/66oknlsHnF

"In a case like this where the opposite side is showing 117 MLAs support, how will you have 112 MLAs support?," Justice AK Sikri asks AG KK Venugopal, while hearing the petition filed by Congress & JD(S) challenging Karnataka Governor's decision #KarnatakaElections