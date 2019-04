सुषमा स्वराज की मुलायम को हिदायत- रामपुर में द्रौपदी का चीर हरण, भीष्म की तरह न साधें चुप्पी

नई दिल्ली। अभिनेत्री और उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट से भाजपा की उम्मीदवार जयाप्रदा पर आजम खान की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद देश का सियासी महौल गरमा गया है। जयाप्रदा के समर्थन में उतरीं विदेश मंत्री सुषमा ने आजम खान और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। सुषमा स्वराज ने महाभारत का हवाला देते हुए मुलायम सिंह को चुप न रहने की हिदायत दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा 'रामपुर में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है, ऐसे में मुलायम सिंह मौन साधने की गलती ना करें'। आपको बता दें कि जयाप्रदा पर टिप्प्णी कर विवादों में घिरे आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, वहीं महिला आयोग ने भी उनको खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है।

जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्प्णी कर फंसे आजम खान, राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिखाई सख्ती

दरअसल, आजम खान की जयाप्रदा पर टिप्पणी से भड़की सुषमा स्वराज ने सोमवार सुबह ट्वीट कर मुलायम सिंह से आगे आने की अपील की। उन्होंने लिखा कि मुलायम भाई, आप समाजवादी पार्टी के पितामह हैं और आपके सामने रामपुर में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है। इसलिए आप भीष्म की तरह मौन साधने की गलती ना करें। वहीं, आजम खां ने उन पर लगाए जा रहे आरोपों से पल्ला झाड़ा है। आजम ने कहा कि उन्होंने अपने भाषण में किसी का नाम नहीं लिया है। ऐसे में अगर यह सिद्ध हो जाए कि उन्होंने किसी का नाम लेकर उस पर टिप्पणी की है तो वह चुनाव नहीं लड़ेंगे।

FIR has been registered against Samajwadi Party leader azam khan for his comment 'main 17 din mein pehchan gaya ki inke niche ka underwear khaki rang ka hai'. (File pic) pic.twitter.com/7srNhNoue2