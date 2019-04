नई दिल्ली। अभिनेत्री जयाप्रदा ( Jaya Prada ) के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देकर पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ( azam khan ) फंसते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आजम के बयान का संज्ञान लिया है। महिला आयोग ने सपा नेता के इस बयान को शर्मनाक बताया है और नोटिस भेजकर जवाब मांगने की बात कही है। आपको बता दें कि जयाप्रदा उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार हैं, जबकि आजम खान इस सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब चूंकि जयाप्रदा सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुईं हैं, ऐसे में दोनों के बीच के बीच जुबानी जंग का सिलसिला जारी है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने आजम खान की टिप्पणी को ‘बेहद शर्मनाक' बताया है। उन्होंने कहा कि महिला आयोग की ओर से सपा नेता को कारण बताओ नोटिस भेजा जा रहा है। रेखा शर्मा ने कहा कि महिला आयोग चुनाव आयोग से सपा नेता के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की भी अपील करेगा। आपको बता दें कि रेखा शर्मा ने आजम खान के बयान पर यह प्रतिक्रिया एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया के रूप में दी।

Rekha Sharma, NCW: We are also writing to EC to take strict action against him because he has to learn this lesson now. It's high time, he has to stop this. Women are not sex objects. I think, women voters should vote against such kind of people who are treating women in such way https://t.co/MnxQhAiBLi