राबड़ी के बयान पर प्रशांत किशोर का पलटवार, लालू को दी मीडिया के सामने बैठने की चुनौती

नई दिल्ली। मौसम की गर्मी के साथ देश में सियासत का पारा भी लगातार चढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव के चलते नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप और तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। ताजा मामला बिहार से जुड़ा हुआ है। यहां जेडीयू के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच जुबानी जंग जारी है। दरअसल, राज्य में सत्ताधारी पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने राबड़ी देवी के उस दावे का खंडन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रशांत किशोर ने उनके पति लालू प्रसाद यादव से मिलकर आरजेडी और जेडीयू के विलय का प्रस्ताव दिया था। प्रशांत किशोर ने शनिवार को ट्वीट कर राबड़ी के इस दावे को झूठा बताया है।

Those convicted or facing charges of abuse of public office and misappropriation of funds are claiming to be the custodians of truth.@laluprasadrjd जी जब चाहें, मेरे साथ मीडिया के सामने बैठ जाएं, सबको पता चल जाएगा कि मेरे और उनके बीच क्या बात हुई और किसने किसको क्या ऑफर दिया।