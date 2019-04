पंजाब: ब्रिटिश उच्चायुक्त ने जलियांवाला बाग के शहीदों को दी श्रद्धांजलि, राहुल गांधी भी पहुंचे

नई दिल्ली। अमृतसर के ऐतिहासिक जलियांवाला बाग हत्याकांड को आज यानी शनिवार को 100 साल पूरे हो गए हैं। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त सर डोमिनिक अक्विथ ने जलियांवाला बाग स्मारक पहुंच शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यही नहीं ब्रिटिश उच्चायुक्त ने मेमोरियल में विजिटर बुक में अपना मैसेज भी लिखा। आपको बता दें कि इस अवसर यहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पंजाब के राज्यपाल और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे।

Amritsar: British High Commissioner to India Sir Dominic Asquith lays wreath at #JalianwalaBagh memorial on commemoration of 100 years of the massacre. #Punjab pic.twitter.com/qDY0oKVJNA