नई दिल्ली। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाक सेना ने एक बार फिर शुक्रवार सुबह पुंछ में संघर्षविराम का उल्लंघन किया। पाक सेना एलओसी पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों ओर से जारी फायरिंग में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है।

Jammu and Kashmir: Pakistan violated ceasefire in Sawjian sector of Poonch district at about 0830 hours today by resorting to shelling with mortars & firing of small arms along LOC . Indian Army is retaliating.